Die Isarwelle leidet an Alterserscheinungen, eine Sanierung ist seit Längerem Thema. Erneuert werden müssen die Bodenplatten im Innen- und Außenbereich, die Umkleiden und die Technik. Die Gemeinde will das Bad zudem barrierefrei mit Aufzug ausbauen. Bislang wurden das alles nicht in Angriff genommen, um staatliche Zuschüsse nicht zu gefährden. Aufträge vorher zu vergeben, könnte sich schädlich auf eine Förderung auswirken, hieß es. 2019 wurde das angekündigte "Sonderförderprogramm Schwimmbadsanierung" für Kommunen aufgelegt. Welche Maßnahmen bezuschusst werden, soll nun mit der Regierung von Oberbayern abgeklärt werden. Das hat der Gemeinderat am Montag einstimmig beschlossen.

Eine Sauna gehöre nicht dazu, das sei bereits geprüft worden, sagt Bürgermeister Werner Weindl (CSU). Denn gefördert würden nur für das Schulschwimmen nötige Bereiche. Ein Ansatz für die Planungskosten ohne Sauna ist im Haushalt 2020 bereits vorgesehen. Florian Forstner (FWG) mahnte, die Förderanfrage zeitnah zu stellen, weil viele Kommunen bereits Mittel aus dem Programm abgerufen hätten. "Der Erhalt der Isarwelle ist für Lenggries sehr wichtig", betonte er. Im Gemeinderat ist das trotz eines jährlichen Defizits von rund 800 000 Euro unbestritten.

Die Isarwelle wurde vor 50 Jahren als Schulschwimmbad gebaut, das Außenbecken kam 1991 dazu. Immer wieder hat die Gemeinde in das Bad investiert, etwa 600 000 Euro für ein neues Dach im Jahr 2005. Die nun anstehende Sanierung ist nötig, weil zwischen Betonfundament und Fliesen Beckenwasser eindringt. Die Kosten wurden 2018 auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt. Um das Angebot attraktiver zu machen, wurde bereits vor zehn Jahren ein Konzept für drei Saunen, Dampfbad und Ruhebereich erstellt. Wegen der erhöhten Kosten zog der Gemeinderat damals die Bremse. Die CSU will an der Idee festhalten; Bürgermeisterkandidatin Christine Rinner hat sich für eine "Isarwinkler Saunalandschaft" mit kleinen Hütten ausgesprochen. Die Isarwelle ist als Familien- und Schulschwimmbad konzipiert. Schulen nutzen es, die Wasserwacht trainiert dort und bietet Schwimmkurse an.