22. August 2018, 22:04 Uhr Freizeit Ferienspaß mit dem Kreisjugendring

Immerhin, die großen Sommerferien dauern noch zweieinhalb Wochen bis am Montag, 10. September, die Schule wieder beginnt. Für die Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis bedeutet das, dass sie in der Zwischenzeit noch jede Menge Freizeitspaß erleben können. Besonders spannende Abenteuer verspricht wie jedes Jahr das Ferienprogramm des Kreisjugendrings Bad Tölz-Wolfratshausen, das gerade erst Halbzeit hatte und noch allerlei Attraktionen zu bieten hat. Noch an diesem Donnerstag können die Kinder von 13.30 Uhr an einen Tag auf dem Bauernhof, im Kräuterstüberl Glaswinklerhof, verbringen oder auf dem Schilcherhof in Eurasburg auf dem Pferd turnen und voltigieren (Beginn 15.15 Uhr). Am Freitag beginnt um 11.30 Uhr ein Kochkurs für Kinder in Wolfratshausen oder um 14 Uhr ein Nachmittag bei der Feuerwehr in Oberfischbach oder am Samstag, Beginn 10 Uhr, ein Zauberworkshop im Jugendhaus in Wolfratshausen.

Freie Plätze sind einsehbar unter www.unser-ferienprogramm.de/isar-loisachtaler.de. Auch die Anmeldungen sind hier möglich.