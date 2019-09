Zum ersten Mal veranstaltet der Landkreis Weilheim-Schongau am Samstag, 19. Oktober, einen "Freiwilligentag". Mit dabei ist ein Bündnis von Terre des Hommes, Awo-Mittagsbetreuung und dem Bund Naturschutz in Penzberg, das mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte.

Ziel ist das Breitfilz in Penzberg. Im Hochmoor sollen die Kinder mithelfen, Büsche und kleine Bäume zu entfernen. "Wir wollen das Ehrenamt stärken", sagte Uwe Herrmann von Terre des Hommes bei der Vorstellung des Projekts. Aber es gehe auch darum, für und mit Kindern etwas zu tun. Auf der ganzen Welt, wo Terre des Hommes sich einsetzt, würden Kinder die Folgen von Umweltverschmutzung und Klimawandel spüren. Plastikmüll, Klimaerwärmung oder Wassermangel - das seien von Indien über Afrika bis nach Südamerika die großen Probleme. So erschien es nur sinnvoll, so Herrmann, sich am Freiwilligentag der Umwelt zu widmen. Das passe schließlich obendrein auch zu den Forderungen der "Fridays for Future"-Bewegung.

Wissenschaftler hätten Artensterben, Stickstoffkreislauf und Klimawandel als die drei großen Probleme der Zukunft ausgemacht, so Herrmann. "Das Moor hilft bei allen drei Problemen." Es sei Rückzugsort für gefährdete Tiere und Pflanzen. Es sei eine "starke Senke für Stickstoff", weil es mehr davon aufnehme, als es abgebe. "Es hilft gegen die Überdüngung", sagt Herrmann. Selbes gelte für Kohlendioxid.

Etwa drei Prozent der Erdoberfläche seien von Mooren bedeckt, circa 30 Prozent von Wäldern. Dennoch würden alle Moorflächen doppelt so viel Kohlendioxid binden wie insgesamt die Wälder rund um den Globus. "Das ist unsere Motivation", sagt Herrmann. Er mache deshalb auch schon munter Werbung für das Projekt, ergänzt Josef Doppel, Leiter der Awo-Mittagsbetreuung. Auch an den Schulen wollen die Organisatoren vorstellig werden.

Mit bis zu 30 Kindern möchten die Organisatoren eine etwa 500 Quadratmeter große Moorfläche entbuschen. Pflanzen herauszureißen statt in die Erde zu bringen, mag für die Kinder auf den ersten Blick befremdlich sein, sagte Hannelore Jaresch vom Bund Naturschutz. Aber so lernten die Kinder, was im Hochmorr wachsen sollte und was nicht. Vor allem sollen die jungen Teilnehmer unter Anleitung kleine Birken und Fichten entfernen. Das dient dazu, das Moor wieder zu vernässen.

Die Aktion wird von der Stadt Penzberg unterstützt. Wie Klimaschutzbeauftragten Andreas Wowra sagte, spendiere man den Helfern eine Brotzeit. Die Teilnahme der Eltern ist ausdrücklich erwünscht. Anmelden sollte man sich möglichst bald online unter www.freiwillig-stark.de.

Die Aktion am 19. Oktober läuft von 9.30 bis 12.30 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz am Penzberger Bahnhof. Mitzubringen sind Handschuhe, Gummistiefel und wetterfesten Kleidung