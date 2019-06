2. Juni 2019, 21:51 Uhr Freistaat fördert Hochbaumaßnahmen 3,35 Millionen Euro für Schulsanierung

Der Löwenanteil fließt in die Teilsanierung der Real- und Förderschule in Bad Tölz: Der Freistaat Bayern fördert in diesem Jahr Hochbaumaßnahmen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit insgesamt 3,35 Millionen Euro. Das teilt der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber aus Bad Heilbrunn mit. "Dabei werden Zuschüsse für 13 Einzelprojekte gewährt", erklärt er. Knapp 1,25 Millionen Euro sind für die Real- und Förderschule in Bad Tölz vorgesehen. Für den viel diskutierten Neubau einer Dreifachsporthalle am Schulzentrum Geretsried gibt der Freistaat eine Million Euro Förderung. Darüber hinaus werden laut Bachhuber folgende Projekte unterstützt: Neubau einer Kindertagesstätte an der Ludwig-Thoma-Straße in Wolfratshausen (450 000 Euro), Neubau eines Kindergartens in Ascholding (355 000 Euro), Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte in Sachsenkam (345 000 Euro), Teilsanierung der Kindertageseinrichtung "KoKiTa" in Kochel am See (300 000 Euro), Erweiterung der Karl-Lederer-Grundschule in Geretsried (201 000 Euro), Erweiterung der Kindertagesstätte Linden in Dietramszell (195 000 Euro), Umbau und Erweiterung der Berufsschule Bad Tölz (143 000 Euro), Umbau und Erweiterung der Berufsschule Bad Tölz am Standort Bairawieser Straße (52 000 Euro), Generalsanierung der Freisportanlagen des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums in Icking (43 000 Euro), Errichtung von Freisportanlagen für die Tölzer Süd-Schule (14 000 Euro) sowie Neubau des interkommunalen Hallenbades in Geretsried (2000 Euro).

Die Kommunen im Freistaat erhalten insgesamt rund 550 Millionen Euro staatliche Mittel für ihre Hochbaumaßnahmen, das sind um 50 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Damit können, so der Bad Heilbrunner Abgeordnete, insbesondere Schulen, schulische Sportanlagen sowie Kindertageseinrichtungen gebaut oder saniert werden.