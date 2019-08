9. August 2019, 21:47 Uhr Freilichtmuseum in Großweil Almtag auf der Glentleiten

Almwirtschaft im Alpenraum gibt es nachweislich seit rund 2000 Jahren. Mit sechs originalen Almgebäuden aus fünf Jahrhunderten besitzt die Glentleiten eine in deutschen Freilichtmuseen einmalige Baugruppe. Die seltenen, für die Region einst typischen Murnau-Werdenfelser Rinder verbringen hier ihren "Almsommer". Am Sonntag, 11. August, ist im Freilichtmuseum Almtag. Dann dreht sich alles um das Leben von Sennerin, Hirte und Hütebub. Die Handwerksvorführungen, Kinderprogramme und Führungen geben einen Einblick in das Leben auf der Alm. Dazu gibt's Musik und Brotzeit.

Ein Erlebnis für Geschichten-Hungrige jeden Alters gibt es in der Mordaualm: Von 10.30, 14 und 15.30 Uhr an erzählt Hermann Büttner Geschichten aus alpinen Sagen und Legenden. Wie das Leben von Sennerinnen und Hütebuben fern von Klischee und Romantik wirklich aussah, erfahren Besucher in der Führung um 11 Uhr.

Auch Michael Hinterstoißer, ehemaliger Geschäftsführer des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern, wirft in seinem Vortrag "Unsere Almen - Zauberhafte Landschaften, geschaffen und erhalten durch Bauernhand" einen Blick auf den vergangenen und heutigen Arbeitsalltag auf der Alm. Käsesommelière Angelika Miller zeigt, wie aus Milch Käse entsteht (11, 13 und 15 Uhr), Frank Luttenbacher lässt sich beim Holzbalken-Hacken über die Schulter blicken und Georg Lindauer fertigt Schindeln, die als Dachdeckung für die Almgebäude benötigt wurden. Beim Kraxenrennen zwischen 10 und 13 Uhr geht es darum, wer am schnellsten die meisten Holzscheite auf die Alm bringen kann; und bei der Rätsel-Malaktion zwischen 13 und 16 Uhr ist Kreativität gefragt. In der offenen Bastelwerkstatt können Kinder Bierdeckel mit Almmotiven bemalen.

Beim "Doppelkaser", einem Almgebäude aus dem Berchtesgadener Land, erwartet die Besucher eine Almbrotzeit, von typischen Getränken über süße Almnussen - ein traditionelles Schmalzgebäck - bis hin zum herzhaften Käsebrot.

