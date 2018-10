25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Freilichtmuseum Glentleiten Vom Flachs zum Leinen

Riffeln, Rösten, Brechen, Schwingen, Hecheln, Weben - vom Flachs zum Leinen: Wie aus Flachsbündeln langsam Stoff entsteht, können die Besucher des Freilichtmuseums Glentleiten am Wochenende, 27. und 28. Oktober, während der Flachstage bei einem Sonderprogramm miterleben. Die alten Ägypter bezeichneten das aus Flachs gefertigte Leinen wegen seiner Schönheit als "gewebtes Mondlicht". Sie waren aber bei Weitem nicht die ersten, die die Pflanze zu Stoff verarbeiteten. Die ältesten bisher bekannten Funde stammen aus dem Kaukasus und sind mehr als 30 000 Jahre alt. Vor dem Aufkommen der Baumwolle aus Amerika war der Anbau von Flachs in Mitteleuropa bis ins 19. Jahrhundert weit verbreitet, auch in Oberbayern. Seine Verarbeitung erfordert viele Arbeitsschritte und einiges an Mühe. Am Ende steht im Idealfall wunderbar helles und weiches Leinen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag bietet die Glentleiten jeweils um 11 und 13 Uhr Sonderführungen unter dem Motto "Vom Flachs zum Leinen" an. Wie am mechanischen Webstuhl gearbeitet wird, erfahren die Besucher im Kleinanwesen aus Höfen bei einer Handwerksvorführung. Auch das Spinnen von Schafwolle am Spinnrad wird demonstriert .