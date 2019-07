26. Juli 2019, 22:23 Uhr Franz-Marc-Förderschule Geretsried Fantasie mit Schneeflocke

Kinder und Jugendliche erarbeiten eine eigene Hörspiel-CD

Von Felicitas Amler, Geretsried

Die CD fängt ganz passend zum Ende des Schuljahres an: "Endlich Sommerferien!", rufen die Kinder in einem der kleinen Hörspiele, welche die Ganztagsklassen der Franz-Marc-Förderschule in Geretsried gemeinsam gestaltet und aufgenommen haben. Ihre Themen - "Schatzkarte im Baumhaus", "Das Kristallherz", "Abenteuer am See", "Überraschender Feuerwehreinsatz" - haben sich die Zehn- bis 14-Jährigen selbst ausgedacht. Denn darauf hat ihre Lehrerin Gerty Schoelen großen Wert gelegt: keine Geschichten aus dem Fernsehen, der Playstation oder dem Internet. Sie ist hochzufrieden mit den Jugendlichen: "Ihr habt das so klasse gemacht", sagt sie bei der Präsentation der CD, "darauf kann man stolz sein."

Zum zweiten Mal hat Schoelen das Hörspielprojekt an der Franz-Marc-Förderschule organisiert. Sie hat aufgeschrieben, was die Schüler sich gruppenweise an Geschichten ausgedacht hatten, und ihnen geholfen, es mit verteilten Rollen zu sprechen und mit Klängen zu untermalen. "Jeder hat erst eine Geschichte geschrieben", berichtet die zehnjährige Fabienne, "und dann hat Frau Schoelen von jeder Geschichte etwas mit reingenommen." Zwei Welpen spielen etwa bei dem, was Fabienne und die gleichaltrige Lea sich ausgedacht haben, eine Rolle: "Flocke" und "Schneeflocke" heißen sie. "Das war eine gute Idee mit den Hunden", findet Fabienne. Aysha, 14, erzählt, warum die Hörspiel-Arbeit so schön war: "Es hat Spaß gemacht, dass Frau Schoelen uns immer mit einem Lächeln begrüßt hat. Und dass wir frei arbeiten konnten." Manchmal hätten sie auch den Text vergessen, aber da sei immer jemand zu Hilfe gekommen. Der elfjährige Thomas bekommt ein Extralob, weil er zusätzlich zur eigenen Rolle noch eine zweite übernommen hat, um für jemanden einzuspringen. Er erzählt von der Schatzkarte im Baumhaus, das zusammenbricht, weil ein Gespenst die Balken abgeschraubt hat ...

Schoelen sagt, im Allgemeinen gehe die Fantasie der Kinder wegen der Nutzung vielerlei Medien stark zurück. Das versucht sie mit diesem Projekt zu beeinflussen. Die Schüler nähmen außerdem die Sprache bewusst wahr und verbesserten sie, lernten gegenseitiges Vertrauen, übten sich auch in Verschwiegenheit - denn keine Gruppe kannte bis zum Schluss die Geschichte der anderen - und hätten schließlich ein gemeinsames Erfolgserlebnis.

Im kommenden Schuljahr soll das Projekt wieder stattfinden. Aysha, die dann auf die Mittelschule in Wolfratshausen gewechselt hat, ist traurig, dass sie nicht mehr daran teilnehmen kann. Sie zwinkert der Lehrerin zu: "Wir schmuggeln uns schon rein ..."