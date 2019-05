8. Mai 2019, 22:23 Uhr Fotos in der Geretsrieder Bücherei Faszination Wasser

Wasser zählt zu den faszinierendsten Elementen und prägt Venedig mit seinen Kanälen wie kaum eine andere Stadt. In der Schau "Erinnerungen an Venedig und Wasser - das lebendige Chaos" spielt es die Hauptrolle in der Geretsrieder Stadtbücherei. Zu sehen sind Aufnahmen des in Eurasburg lebenden Fotokünstlers Eberhard Heller. Am Freitag, 10. Mai, organisieren die Veranstalter eine Vernissage von 18 Uhr an. Noch bis 27. Juni ist die Schau in der Stadtbücherei, Adalbert-Stifter-Straße 13, zu sehen. Informationen auch unter www.buecherei.geretsried.de