5. November 2018 Fotoclub Offen für Experimente

Der Fotoclub Wolfratshausen hat den letzten internen Wettbewerb dieses Jahres veranstaltet. Diesmal lautete das bewusst weitreichende Thema "Experimente". Es gab keine Einschränkungen, nur mit der Kamera musste fotografiert werden. So konnten die Teilnehmer entweder während der Aufnahme experimentieren, also die Kamera beispielsweise bewegen oder das Objektiv zoomen. Gezeigt wurden auch Aufnahmen, die für das menschliche Auge so nicht zu sehen sind, beispielsweise Hochgeschwindigkeitsaufnahmen oder Langzeitbelichtungen. Zugelassen war auch das Bearbeiten von Bilder am heimischen Computer. Auch hier gibt es viele Möglichkeiten zu experimentieren, bis hin zu den sogenannten Composings, also dem Überlagern von mehreren Bildebenen.

Die besten Ideen zu diesem Thema hatte nach Ansicht der Jury Niklas Neubauer, der mit seinen beiden Beiträgen gleich zweimal auf Treppchen kam. Hubert Blockinger gelang es, sich noch auf den zweiten Platz dazwischenzuschieben.