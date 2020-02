Foto-Schau in Benediktbeuern

Einen Einblick in die fast schon geheime Lebenswelt der Loisach-Kochelsee-Moore geben die Fotografien von Martina Melzer, die von Freitag, 14. Februar, bis zum Sonntag, 29. März, täglich von 9 bis 17 Uhr, im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) im Kloster Benediktbeuern zu sehen sind. Vernissage ist an diesem Freitag, von 17 Uhr an, im Flur der ZUK-Erwachsenenbildung im ersten Stock des Mittelrisalits im Maierhof. Die Schlehdorfer Fotografin wird ihre Bilder dabei näher erläutern. Ihr Aufnahmen zeigen die wunderschönen Moorseen, seltene Blumen und das Kochelmoos als Rückzugsort für viele Vogelarten. Seit mehr als zehn Jahren zieht es Martina Melzer immer wieder mit der Kamera dorthin.