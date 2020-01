Eine klare Sonne, eine unberührte Schneedecke und Bäume, die aussehen, als wären sie in einen dicken, weißen Mantel eingehüllt: Der Winter in den Bergen hat seine beeindruckenden Seiten. Wie schön er sein kann, zeigt die neue Bildergalerie im Rathaus der Gemeinde Königsdorf. Dort sind vom heutigen Donnerstag, 2. Januar, an ausgewählte Arbeiten des Königsdorfer Fotografen Arnold Zimprich zu sehen. Mit zehn Jahren bekam er von seinem Vater den ersten Fotoapparat geschenkt, seither hat ihn die Faszination des Fotografierens nicht mehr losgelassen. Als begeisterter Bergsteiger sind es vor allem die Alpen, in denen er immer wieder an seinen Fähigkeiten mit der Kamera feilt. Allerdings bietet die Ausstellung noch andere Motive als Gebirgslandschaften, beispielsweise Tiere oder auch abstrakte Werke. Als gebürtiger Tölzer und dreifacher Familienvater ist Zimprich mit seiner Familie oft im bayerischen Oberland unterwegs. Die Ausstellung im Erdgeschoss ist während der allgemeinen Öffnungszeiten des Königsdorfer Rathauses, sowie im Ratssaal vor den öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates zugänglich. Die Fotografien sind dort bis einschließlich Freitag, 31. Januar, ausgestellt.