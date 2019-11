"Die Welt ist bunt, und das ist gut so": Unter diesem Motto steht die Ausstellung, die zu den 8. Geretsrieder Kulturtagen "PiPaPo" an diesem Freitag, 22. November, um 18.30 Uhr in der Galerie der Geltinger Kleinkunstbühne "Hinterhalt" eröffnet wird. Wie vielfältig und farbenreich das Leben ist, zeigen die Fotografien von Ralf Steinberger. Der promovierte Sprachwissenschaftler und Computerlinguist, der in vielen Ländern gelebt hat, hielt Straßenszenerien, religiöse Feste und Zeremonien, farbenfrohe Fassaden von Industriegebäuden und die Gesichter von Menschen aus allen Erdteilen ausdrucksstark mit der Kamera fest. "Ich will über meine Bilder die Angst vor der Fremde nehmen und meine Freude an der Andersartigkeit vermitteln", sagt der gebürtige Münchner, dessen Vater das Pana-Werk gegründet hat, über seine fotografische Arbeit. Die Galerie in der Geltinger Kulturbühne "Hinterhalt" wird zu der Ausstellung von Lichtdesigner Günter Klügl in Farben getaucht. "Magic Light" nennt er seine Lichtelemente, die Reflexionen in Spektralfarben schaffen und punktuelle Lichtspiele zaubern. Weitere Informationen sind im Internet unter www.ralfsteinberger.com zu bekommen.