23. Juni 2019, 22:24 Uhr Forum Bonhoeffer Was tun gegen rechts?

Wie können wir reagieren auf Rechtsextreme und Populisten? Diese Frage soll beim "Forum Bonhoeffer" am Donnerstag, 27. Juni, von 19.30 Uhr an beantwortet werden. Die öffentliche Veranstaltung findet im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Benediktbeuern statt. Referent ist Matthias Lorenz von der Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus. Als Fragen skizziert er: Muss man sich Sorgen machen um Demokratie und Menschenrechte in unserem Land? Soll man rechtsextreme Vorfälle und rechtspopulistische Agitation herunterspielen, oder soll man lautstark dagegen vorgehen? Was tut unser Staat, und was können wir selbst tun?