Fast ein Jahrzehnt lang überstrahlte eine einzige Vision die Tölzer Lokalpolitik: die Neue Tölzer Hotelkultur. Am Ende zerplatzte der Traum, allen Hochglanzbroschüren und hochfliegenden Pläne zum Trotz. Das hat sich 2019 geändert. Andere Projekte drängten in den Vordergrund und lösten die Monothematik in der politischen Debatte auf. Das zu Ende gehende Jahr war vor allem geprägt von der Wahl des Standorts für das Pflegeheim Josefistift, dem Planfeststellungsbeschluss für die Tölzer Nordumfahrung, der Umgestaltung der Jahnschule und dem beginnenden Kommunalwahlkampf.

Das Josefistift ist in die Jahre gekommen. Die eher kleinen Zimmer, die Bäder auf dem Gang - all dies und noch mehr entspricht nicht den 2011 verschärften Vorschriften des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoQ). Die Zeit drängt. Die Genehmigung der Heimaufsicht im Landratsamt gilt nur noch bis zum 31. August 2021, weshalb der Stadtrat heuer eine Entscheidung treffen musste, wenn er nicht die teilweise oder sogar gesamte Schließung des Pflegeheims mit seinen 95 Plätzen riskieren wollte.

Nach einigem Hin und Her wurde Falko Wiesenhütter, der im Sommer vom Citymanager zum Geschäftsleiter der Stadt avancierte, damit beauftragt, sieben potenzielle Standorte für einen Neubau mit 120 Pflegeplätzen und acht Kurzzeitpflegeplätzen zu bewerten. Als Maßstab dienten ihm ausschließlich harte Fakten wie Verkehrsanbindung, Baurecht, Kosten oder Eigentumsverhältnisse. Dabei kristallisierten sich schnell zwei Favoriten heraus: das Grundstück zwischen der Bundesstraße 13 und der General-Patton-Straße auf der Flinthöhe sowie das Areal an der Arzbacher Straße, auf dem früher das neue Hotel vorgesehen war. Ein Umbau am angestammten Platz an der Bahnhofstraße, den sich manche Tölzer gewünscht hatten, bekam wegen des jahrelangen Baulärms und der deutlich höheren Kosten von 26,3 Millionen Euro schlechtere Note. Am Ende entschied sich der Stadtrat im Oktober mit einer Mehrheit von 14 zu neun Stimmen für einen Neubau auf der Flinthöhe.

Schon seit Beginn der Neunzigerjahre wurde in Bad Tölz über die Nordspange diskutiert und gestritten, die den täglichen Stau auf der Bundesstraße 472 beenden soll, über die mittlerweile knapp 30 000 Fahrzeuge pro Tag rollen. In diesen knapp drei Jahrzehnten hatten nicht wenige Tölzer schon den Glauben daran verloren, dass sie den Bau dieser Umgehungsstraße auf der Flinthöhe noch erleben werden. Aber dieses Jahr ist das Großprojekt ganz nahe gerückt: Die Regierung von Oberbayern hat im Oktober den Planfeststellungsbeschluss gefasst und damit grünes Licht für das rund 25 Millionen Euro teure Projekt gegeben.

Nach den Plänen des Straßenbauamts Weilheim beginnt die Nordspange an der Einmündung der Gaißacher Dorfstraße, links und rechts sind dort gleich zu Beginn die Auf- und Abfahrtsrampen zum neuen Kreisverkehr an der Sachsenkamer Straße zu sehen. Die Umfahrung selbst geht unter diesem Rondell und danach unter der geplanten Fußgängerbrücke hindurch, gefolgt von den beiden Rampen auf der anderen Seite des Kreisels. Neben Lärmschutzwänden, die rechter Hand auftauchen, zieht sich die Straße, nun getrennt durch einen Fahrbahnteiler, weiter zum zweiten Kreisverkehr an der Einmündung der Bundesstraße 13, unterquert auch ihn und führt bis Greiling. Dagegen hat die Gemeinde Greiling im November Klage eingereicht: Sie fordert einen durchgängigen Radweg nach Tölz, der in den bisherigen Plänen nicht vorgesehen ist. Ob noch andere Kommunen, Organisationen oder Privatpersonen vor Gericht ziehen, wird sich 2020 zeigen. Danach bemisst sich auch, wann die Arbeiten an der Nordspange tatsächlich beginnen. Das Straßenbauamt Weilheim stellt unterdessen seine Planungen fertig, damit es mit dem Bau nach den Gerichtsurteilen sofort los gehen kann.

In den Sommerferien startete die Stadt mit der Umgestaltung der Jahnschule. Für dieses Großprojekt gab der Stadtrat im Juli seinen Segen, wegen einer fehlenden Tiefgarage und des Flächenverbrauchs stimmten Andreas Grundhuber (Grüne) und Margit Kirste (FWG) gegen die Pläne. Im Süden des Areals soll zunächst ein viergruppiger Kindergarten entstehen, wofür die vier Punkthäuser neben der Turnhalle abgerissen wurden. In der Phase zwei folgen der Neubau der Aula und eines Trakts mit Turnhalle samt Klassenzimmern, Mittagsbetreuung und einem Probenraum für die Stadtkapelle. Die Gesamtkosten sind mit rund neun Millionen Euro veranschlagt.

Wenn diese Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird Josef Janker (CSU) aus Altersgründen nicht mehr Bürgermeister von Bad Tölz sein. Um seine Nachfolge bewerben sich vier Kandidaten: Ingo Mehner (CSU), Michael Lindmair (FWG), Franz Mayer-Schwendner (Grüne) und Michael Ernst (SPD). Josefistift, Nordspange, bezahlbares Wohnen, Schulbau, Klimaschutz, Radfahren - wer auch immer Bürgermeister wird, findet eine ganze Menge gewichtiger Themen im Chefzimmer des Tölzer Rathauses mit Blick auf Schlossplatz und Marionettentheater vor. Auch Hotelpläne gehören dazu. Zum Beispiel jene des Ehepaars Tien, das im Oktober seinen Traum von einem naturnahen Haus im Wald mit etwa 40 Doppelzimmern und Suiten auf der Wackersberger Höhe vorstellte. So ganz ohne Hotel geht es in der Tölzer Lokalpolitik denn doch nicht ab.