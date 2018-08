30. August 2018, 22:18 Uhr Fördermittel Gehwege für Bad Tölz

Für Bauvorhaben zur Erweiterung von Gehwegen erhält die Stadt Bad Tölz Fördermittel der Regierung von Oberbayern. Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse baut die Stadt Bad Tölz zwischen der Gaißacher Straße und der Sachsenkamer Straße einen neuen Gehweg. Die Gesamtkosten sind mit 339 600 Euro veranschlagt. Dazu hat die Regierung von Oberbayern der Gemeinde eine Zuwendung von insgesamt 173 000 Euro in Aussicht gestellt und in einer ersten Rate 100 000 Euro bewilligt. Der Gehweg entlang der Dietramszeller Straße bis zum Alten Bahnhofplatz dagegen wird ausgebaut. Auf einer Länge von knapp 100 Metern verbreitert man den Gehweg auf zwei Meter. Hier hat die Regierung von Oberbayern bereits 30 000 Euro bezuschusst und weitere 62 000 Euro in Aussicht gestellt. Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat stellt die Zuwendungen aus Mitteln des Kfz-Steuerersatz-Verbundes im Rahmen des vom Bayerischen Landtag festgesetzten Finanzausgleichs bereit. Die Auszahlung erfolgt nach dem Baufortschritt.