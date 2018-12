21. Dezember 2018, 21:51 Uhr Förderer der Kreisklinik Freunde fürs Leben und Sterben

Sie arbeiten Hand in Hand: Chefarzt Stefan Schmidbauer, Prokurist Ingo Kühn und Gerhard Hasreiter, Vorsitzender des Fördervereins.

Ein Unterstützer-Verein finanziert für das Krankenhaus "Extras" in der modernen Medizintechnik

Von Felicitas Amler

Die "Freunde der Kreisklinik Wolfratshausen" sind für das kommunale Krankenhaus wichtige Begleiter. Getreu seinem Credo "Die Förderung der Gesundheit ist eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben zur Sicherung unserer Lebensqualität" unterstützt der 1993 gegründete Verein die Anschaffung modernster Medizintechnik, die sonst als "Extra" nicht oder nicht so bald gefördert würde. Nach einer Übersicht des Vorsitzenden Gerhard Hasreiter wurden in den vergangenen 25 Jahren Geräte, Ausstattungen und Fördermaßnahmen im Wert von rund 630 000 Euro von den Freunden finanziert. Allerdings betont Hasreiter, dass der Verein seinerseits Unterstützung braucht, um diese Hilfe leisten zu können. Er zählt derzeit 170 Mitglieder und, so Hasreiter, "sucht Spender".

Dem Verein ist auch die Palliativeinheit an der Wolfratshauser Klinik mit zu verdanken, die 2007 eingerichtet und zwei Jahre lang, bis zur offiziellen Anerkennung durch den bayerischen Krankenhausplanungsausschuss, vom Landkreis finanziert wurde. Inzwischen stehen an der Kreisklinik zwei Palliativzimmer für Patienten mit nicht mehr heilbaren Erkrankungen zur Verfügung, die sich durch ihre wohnliche Ausstattung von den übrigen Patientenzimmern abheben. "Das Ziel der Behandlung ist es, für die verbleibende Lebenszeit eine möglichst gute Lebensqualität zu schaffen", erklärt die Klinik. Ein neuer Baustein soll nun auch in der Palliativeinheit - wie im Demenz-Bereich - ein sogenannter "Mobilizer" sein, ein speziell ausgestatteter Mobilisationsrollstuhl. Der SZ-Adventskalender ruft zu Spenden auf, um die Freunde der Kreisklinik auch bei dieser Anschaffung unterstützen zu können.