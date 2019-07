11. Juli 2019, 22:08 Uhr Flussfestival Wolfratshausen Einfach unverwüstlich

Auch wenn die Bananafishbones in die Jahre gekommen sind, ihr Sound ist immer noch so gut wie früher

Von Susanne Hauck, Wolfratshausen

Suzie swings, her phoney rings...Klar, das war doch der Song mit der groovigen Melodie und dem Glöckchenklang, mit dem die Kaufhauskette C&A mehr Kleider unter die Leute bringen wollte. "Come to Sin" lief damals rauf und runter im Radio. Unglaubliche 20 Jahre ist das schon her, und viele finden es schade, dass die Band an ihr One-Hit-Wonder nichts anschließen konnte.

Schon lange nichts mehr gehört also von den Bananafishbones, das letzte Album liegt schon länger zurück. Auch wenn die Mitglieder alles andere als im Ruhestand sind. Die Gebrüder Horn und Florian Rein komponieren als Studiomusiker viel Filmmusik, gründeten andere Formationen. Aber beim Flussfestival am Mittwoch beamten sich die Bananafishbones eindrucksvoll zurück ins Gedächtnis. Schon weil sie die Initialzündung dafür waren, dass es diese Veranstaltung überhaupt gibt, so preist Bürgermeister Klaus Heilinglechner die Musiker. Denn zum Kino-Open-Air "Sommer in Orange" hätten sie sich 2012 nicht lange bitten lassen, mit ihrem Soundtrack live aufzutreten. "Da müsst's ihr unbedingt mehra draus machen" habe die Stadt die Ansage aufgegriffen. Und ihren "Wahnsinnsfanclub" habe die Band heute gleich mitgebracht, schickt Heilinglechner anerkennend zu der restlos ausverkauften Tribüne hinauf - wider Erwarten stammen auf Nachfrage allerdings die wenigstens aus Tölz, der ursprünglichen Heimat der 1987 gegründeten Band. Dafür jubeln einige Ickinger aus vollem Hals - Peter Horn wohnt in der Isartalgemeinde.

Die Gebrüder Horn (mit Gitarren) und Florian Rein (Schlagzeug) bilden seit 32 Jahren die Bananafishbones. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Kaum setzt Sebastian Horn mit seinem markantem Bass an, ist schon das alte Gänsehaut-Feeling wieder da. Was wären die Bananafishbones ohne seine Stimme. Und dann ihr typischer Sound dazu, der sich zu plötzlichen Eruptionen aufbäumende melodische Groove, der kaum zu beschreibende spielerische Crossover irgendwo zwischen Country, Pop, Grunge und psychedelischem Rock. Nach wie vor beherrscht Sebastian Horn die Bühne, bravourös unterstützt vom älteren Bruder Peter (Gitarre) und Florian Rein (Schlagzeug). Frenetischer Beifall belohnt alle ihre Songs. Und das sind nicht nur eigene wie "I like a lot", "Weedy Bong", "Jimmy Corrigan", "Train" "Rumble Fish" "Pow Wow" oder das neuere "Friends" über das Auf und Ab im Leben von gesetzteren Herren. Als Hommage an den im letzten Jahr verstorbenen Musiker Avicii oder Cranberries-Frontfrau Dolores O'Riordan interpretieren sie deren Titel, ebenso wie einen von Rockröhre Joan Jett, Sebastian Horns erster musikalischer Flamme. Je mehr der Abend fortschreitet, desto mehr drehen die Brüder zur großen Freude des Publikums mit der Performance auf. Teenierebellen gleich fegen sie über die Bühne, lassen die Instrumente ekstatisch aufwinseln, machen sich einen Spaß daraus, in das Schallloch der Gitarre hinein zu jaulen oder zerren zwei große Trommeln hervor. Alle Sympathien fliegen Sebastian Horn zu, als der sich als Ehrenretter von Wolfratshausen outet und erzählt, wie er sich auf einer Party mit einer Frau anlegte, die ihn mit ihren abfälligen Kommentaren über die vermeintliche Hässlichkeit der Stadt kränkte. Sonst gibt's von ihm jede Menge herrlich spinnerter philosophischer Einlassungen über die Entstehungsgeschichten der Lieder - von erotischen Begegnungen in der Oberlandbahn bis zum Frustbesäufnis nach dem Durchrasseln bei der Schauspielprüfung. Gefrotzel unter Brüdern und alten Kumpels inklusive. "Wie du mit deinem Schmarrn immer die Kurve zum nächsten Song kriegst", zieht ihn Florian Rein auf.

Applaus für den Abend an der Loisach erhielten nicht nur die Musiker vom Publikum, sondern auch die Zuhörer von der Band. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Applaus kriegen nicht nur die Musiker, sondern auch die Zuhörer. Dass das "geile gemischte Publikum" aus allen Generationen stammt, gefällt dem jüngeren Horn am allerbesten. Auch mit den drei Zugaben lässt sich die Gruppe nicht lumpen. Längst hat das Konzert auf Partymodus geschaltet. Alle sind tanzend und klatschend auf den Beinen, um ihre Bananafishbones zu feiern, ehe der Lieblingssong "Easy Day" das Finale dieses tollen Abends einläutet.