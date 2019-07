14. Juli 2019, 21:47 Uhr Flussfestival Ein Hoch auf die Liebe

Max Mutzke begeistert seine Fans in Wolfratshausen

Von Barbara Szymanski, Wolfratshausen

Beim Flussfestival wird am Samstag das Leben gefeiert, die Liebe und die Freiheit. Und Max Mutzke, der Mann mit der Kappe - dieses Mal allerdings mit Hut. Bürgermeister Klaus Heilinglechner ist zugegen mit einer Art Mutzke-Kappe ebenso der Komponist, Jazzmusiker, Bandleader und Saxofonist Klaus Doldinger. Beide bleiben bis zum Schluss in dem mehr als zweistündigen Konzert ohne Pause, weil es wieder mal schüttet. Beide feiern. Zwar etwas verhaltener als das von der ersten Minute an ausgelassene Publikum, das sich die Seele aus dem Leib singt, gellend pfeift, Hüften schwingend auf der Stelle tanzt, die Arme hochwirft, klatscht, ohne den strapazierten Händen eine Pause zu gönnen.

Die Party-Gäste singen Textfragmente mit oder besser: sie schreien es der siebenköpfigen Band zu. Es sind beileibe keine jungen Leute, die da so ausgelassen und losgelöst rumtoben, sondern Frauen und Männer in den allerbesten Jahren.

Ach so ja: Wer ist Max Mutzke? Würde man das am Samstag einen Fan fragen, er wäre fassungslos. Menschenskinder: Mutzke ist "DER" Soulsänger und der stets bestens gelaunte Entertainer mit Liebensbotschaften, die Gänsehaut aufziehen lassen. Und seine Crew ist "DIE" Liveband überhaupt. In der Tat, die sieben hauen die harten Stücke gewaltig laut aber tanzbar raus, können jedoch bei Balladen ganz schön sensibel die Keyboardtasten, die sonst magenwandvibrierenden, gluckernden und wummernden E-Bass- oder die Gitarrensaiten bedienen.

Frontman Mutzke singt stets mit Leidenschaft und Verve. Und er kommt so hoch hinauf wie weiland Freddie Mercury von Queen. Mutzke hält die Töne, moduliert, ziseliert, fiebert geradezu. Kurzum: seine Stimme ist das siebte Instrument auf der Bühne.

Mitunter greift Nils Wülker ein. Er hat sich in der Jazzszene als Komponist und Trompeter nicht nur einen klingenden Namen gemacht, sondern ist inzwischen auch vielfach preisgekrönt. Und er wird, wie auch Max Mutzke, immer wieder mal als Gast zu Auftritten des weltbekannten Jazzmusikers Klaus Doldinger eingeladen. Doch der renommierte Trompeter bekommt an diesem Abend wenig Gelegenheiten, sich wirklich zu exponieren. Denn die Mannen von der holländischen Band MonoPunk und erst recht Max Mutzke haben die Feierlaune des Publikums aufgegriffen und spielen auf, dass die Loisach Wellen schlägt und die Enten gelegentlich mitschnattern. Wenn Wülker sich jedoch in deren Tun hineinschmuggelt, dann brilliert er mit feinem und farbigem Ton und selten so wahrgenommenen, weil aufregenden Improvisationen.

Das Publikum hat sich bald vollkommen eingegrooved, lässt aber immer auch ein Ohr frei für die Botschaft der Liebe bei Songs wie "Prais the day" oder den deutschen Balladen "Ich ohne dich" sowie "Schwarz auf Weiß" und erst recht "So viel mehr" und "Unsre Nacht". Da werden inbrünstig die von Mutzke empfohlenen Textzeilen mitgebrüllt, dass dem eher passiven Zuschauer beinahe die Ohren abfallen.

Aber immer wieder gelingt es der Band, die am Samstag die Stücke ihres neuen Albums spielte, die Gemüter zu beruhigen mit symphonischen Klängen und gefühligen mehrstimmigen Gesangseinlagen. Interaktion mit dem Publikum ist an diesem Abend auch kein leeres Wort. Es darf, ja es muss mitspielen. Sonst wird das nichts mit dem fröhlichen, talentierten und mitreißenden Soulsänger Mutzke und seiner Fluss-Party.

Am Schluss hat er sogar eine politische Botschaft wegen der unsäglichen europaweiten Diskussion um die Rettung und Aufnahme von Flüchtlingen. Diesem Thema widmet er den Song "Zu dir komm ich heim". Das Publikum gibt auch hierbei sein Bestes. Max Mutzke ist nun so emotionalisiert, dass er Klaus Doldinger und Bürgermeiser Heilinglechner umarmt und herzt. Vielleicht hätte er das auch mit jedem einzelnen seiner Fans gemacht, wenn denn noch die Zeit geblieben wäre. Und mit ihnen so das Leben und die Liebe an der Wolfratshauser Floßlände gefeiert.