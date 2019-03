6. März 2019, 21:46 Uhr Flucht misslungen 15-Jähriger klaut Waren im Wert von zehn Euro

Weil er Waren im Wert von zehn Euro eingesteckt und nicht bezahlt hat, muss sich nun ein 15 Jahre alter Tölzer wegen Diebstahls verantworten. Er hatte der Polizei zufolge in einem Supermarkt in der Kurstadt sogenannte Tabakwaren eingesteckt. Wie die Beamten berichten, wurde der 15-Jährige am Dienstag gegen 13.45 Uhr dabei beobachtet, wie er sich in einem Supermarkt in der Sachsenkamer Straße zunächst im Kassenbereich die diversen Tabakutensilien einsteckte und sich dann wieder in den Verkaufsraum begab. Nach kurzer Zeit verließ er den Markt, ohne jedoch an der Kasse zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Supermarkts, der den Vorgang bemerkt hatte, sprach den Jugendlichen gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen an. "Dieser versuchte zwar noch, Fersengeld zu geben, was aber nicht zum Erfolg führte", so die Polizei. Vor dem Supermarkt wurde der Bub vom Personal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.