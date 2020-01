Nach ihrem Abend in Waldram vergangene Woche hält die Wolfratshauser Liste am Donnerstag, 30. Januar, ihre zweite Wahlkampfveranstaltung in der Flößerei ab. Die neue Gruppierung um Bürgermeisterkandidat Richard Kugler will ihr Wahlprogramm und ihre Kandidaten vorstellen und mit allen interessierten Bürgern über Themen der Innenstadt wie die Umgestaltung der Marktstraße und den Umbau der Hammerschmiedschule diskutieren. Beginn ist um 20 Uhr.