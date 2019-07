7. Juli 2019, 21:24 Uhr Flamenco, Rumba und Curry-Landler Eine Klangreise von Insel zu Insel

Versierter Gitarrist und geselliger Plauderer mit Lust am Wörterverdrehen: Willy Astor riss sein Fan-Publikum zusammen mit seinen kongenialen Partnern Titus Vollmer, Nick Flade und Marcio Tubino zum Auftakt der Flussfestivals an der Alten Floßlände in Wolfratshausen zunehmend mit.

Willi Astor erweist sich mit seinem neuen Album "Sound of Islands" als ideale Besetzung für die Eröffnung des Wolfratshauser Flussfestivals

Von Wolfgang Schäl, Wolfratshausen

Es hat sich alles wunderbar zusammengefügt beim Auftakt des Wolfratshauser Flussfestivals, das bis zum 21. Juli mit einer beachtlichen Programmfolge von 18 Veranstaltungen in die vierte Runde geht: passend zur Musik ein milder Abend mit erfreulich wenigen Stechmücken, ein entspanntes, im Verlauf des Abends zunehmend enthusiastisches Fan-Publikum an der restlos ausverkauften Alten Floßlände und ein Willy Astor, der sich als ideale Besetzung für die Eröffnung des diesjährigen Kultur-Events erwies.

Der Musiker und Kabarettist, der mittlerweile auch privat seine Zelte nahe der Kreisgrenze, im benachbarten Ebenhausen, aufgeschlagen hat, präsentierte sein nunmehr sechstes Album "Sound of Islands" mit neuer Besetzung. Er hat sich zusammengetan mit drei ebenso unterschiedlichen wie kongenialen, professionellen Vollblutmusikern: Titus Vollmer (Gitarre), Nick Flade (Bass und Keyboards) und Marcio Tubino, der im Quartett mit Percussion und Blasinstrumenten betraut ist. Daneben ist Astor, zwar selbst versierter Gitarrist, aber immer auch geselliger Moderator und Plauderer in eigener Sache, seine Lust am Wörterverdrehen und am Jonglieren mit Sinnfragmenten und Andeutungen ist bei dem mittlerweile 58-Jährigen ungebrochen.

So ist auch der Titel seines sechsten Albums ein phonetischer Anklang an den Jahrhunderthit von Simon & Garfunkel, gleichzeitig aber auch selbst Programm. Denn Astor verarbeitet da sehr konkrete persönliche Erfahrungen und Erlebnisse, die er mit leichter, selbstironischer Geste schildert. Beispielsweise einen maximal missglückten Trip zur griechischen Vulkaninsel Santorin. Nach dem Ende einer Liebesbeziehung wollte er sich dort erholen, ausgerechnet auf der "Insel der Paare", die Santorin angeblich ist. Da musste sich Astor erklärtermaßen die einsamen Nächte "mit Ouzo schönsaufen", die Stimmung, in der er seiner Frustration und der daraus resultierenden "Sehnsucht, zu den Sternen zu fliegen", freien Lauf ließ, hat er dann unter dem Titel "Höhenflug" erstaunlich authentisch musikalisch verarbeitet. Es waren leicht psychedelisch anmutende, schwebende Klänge, die sich an diesem heiteren Abend über das Loisachufer und den Fluss ausbreiteten, atmosphärisch unterstützt durch tiefblaue Scheinwerfer.

Das musikalische Spektrum, er selbst nennt es natürlich Speck-Trumm, umfasst eine musikalische Weltreise, in der er durch verschiedenste Stilrichtungen wandert. Da setzt er gemeinsam mit seinen virtuosen Begleitern eine Morgenstimmung am Fuße des Kilimandscharo in wunderschöne, glasklare Klänge um, die mitten im heißen Afrika einen langsam im Morgengrauen sich hebenden zarten Nebelschleier nachempfinden lassen; da taucht er in dem Stück "Nautilus" mit dem U-Boot musikalisch in die Tiefen der Weltmeere ab, in eine fremdartige, menschenfeindliche, aber faszinierende Umgebung; da hebt er mit einer Montgolfière in die Lüfte ab, da ruft er andalusische Impressionen wach - "que suerte", sagt Astor, "was für ein Glück", jenes Flamenco-Seminar zu erleben, das Grund für diese Spanien-Reise war, ihn aber auch an die Grenzen geführt hat. Die ernüchternde Erkenntnis: Nicht alles ist erlernbar, auch die totale Perfektion nicht, die eine spanische Flamenco-Gitarre verlangt. Sie muss letztlich doch angeboren sein.

Alsbald macht Astor Station in Havanna, wo er sein Publikum in die Welt der kubanischen Musik entführt. Und wie immer hat er auch hier eine kleine Geschichte zu erzählen: Es ist die Geschichte eines alten Ehepaars, das sein ungetrübtes, Jahrzehnte währendes Glück dem Umstand verdankt, dass es jeden Morgen unbeirrt eine Rumba tanzt - auf der Oberfläche einer Küchenfliese. Wie könnte man einander jemals näher kommen als im engsten Körperkontakt, bei dieser karibischen Musik. Eine schöne Vorstellung. Mit einem abschließenden Welthits-Medley reißen die vier Musiker ihr begeistertes Publikum schließlich endgültig von den Bänken und verabschieden sich mit einer sehr speziellen Zugabe: einem "Curry-Landler", der einem angeblichen bayerischen Delikatessenhändler in Indien, in der Astor-Version natürlich "Delhi-katessenhändler" , gewidmet ist. Am Ende sind Astors Wortklingeleien dann manchmal doch etwas obsessiv.