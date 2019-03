11. März 2019, 21:57 Uhr Fish & Chips in Bad Tölz Blessings und Rebell Songs

Tölzer Kesselhaus feiert "Irish Weeks"

Der Fasching ist vorbei, aber im Tölzer Kesselhaus wird nahtlos weitergefeiert - mit Irish Stew, Shepherd's Pie und Fish & Chips. Bis 24. März stehen dort wieder die "Irish Weeks" auf dem Programm. Erster Höhepunkt ist am Samstag, 16. März, der St. Patrick's Day, den DJ Mc Sputnik musikalisch begleitet (Eintritt frei). Am Freitag, 22. März, nimmt die Irish Folk Band Fiddlers Fare das Publikum auf eine musikalische Reise auf die grüne Insel mit. Linda Mützel an der Geige, Anna Goldmann am Cello und Max Floßmann an der Gitarre spielen sich durch altbekannte Gassenhauer und neuentdeckte Rebell Songs - Lieder über die Liebe, den Whiskey and den "Irish Way of Life". Dazwischen gibt es Instrumentalstücke, sogenannte Tunes, aus Irland, Schottland und Kanada. "Je nach Stimmung fallen diese manchmal melancholisch tragend, dann wieder rhythmisch fetzig aus, auf dass die Füße sich kaum am Boden halten können", heißt es in der Einladung. Die Musiker erzählen Geschichten und studieren mit den Gästen den ein oder anderen Refrain zum Mitsingen ein. Neben vielfältigen Trinksprüchen werden "Blessings" vergeben - "zwanglos und mit Witz". Beginn ist um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei.