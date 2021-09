Von Benjamin Engel und Kathrin Müller-Lancé

Noch vor zwei Jahren wurde der Fischerwirt in Schlehdorf mit dem Siegel "Ausgezeichnete bayerische Küche" prämiert. Unter anderem die Gesamterscheinung und der Service waren damals die Kategorien, in denen das Lokal besonders gut abschnitt. Ob das Landwirtschaftsministerium und der Gaststättenverband das heute auch noch so bewerten würden, ist allerdings fraglich. In der Corona-Pandemie hat sich das Traditionsgasthaus mittlerweile nämlich zu einer Ikone der Querdenker-Szene entwickelt.