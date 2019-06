2. Juni 2019, 21:50 Uhr Finja Bröder, Laurin van Laak und Nick Lauber Mit dem Waldhorn ins Guinnessbuch

Gymnasium Geretsried ehrt drei Musikschüler

Wer bei dem Wort "Weltrekord" nur an athletische Leistungen denkt, kennt die Bläserklasse des Gymnasiums Geretsried unter Leitung von Alfred Menzinger nicht: In der spielen drei Schüler, die Teil des größten Hornensembles der Welt sind und es damit ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft haben. Direktor Christoph Strödecke ehrt sie an diesem Montag dafür.

Am 1. März haben Finja Bröder, Laurin van Laak und Nick Lauber aus der Bläserklasse beim Weltrekordversuch anlässlich der Festivals "Carnaval du Cor" in Pullach teilgenommen. Jetzt wurde der Rekord vom Guinness-Verlag bestätigt und die Urkunde in der Kategorie "Größtes Hornensemble weltweit" verliehen. Seit vorigen Oktober lernen die Rekordhalter das Waldhorn bei Barbara Kleinschmidt an der Musikschule Geretsried, die sie auch rund um den Rekordversuch betreute. Mit 279 Hornisten, die gemeinsam den "Pilgerchor" aus Richard Wagners "Thannhäuser" intonierten, pulverisierten die jungen Leute in Pullach den bisherigen Weltrekord, der bei 179 Mitspielern und damit genau 100 weniger lag.