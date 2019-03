15. März 2019, 22:03 Uhr Filmvorführung Dreimal K in Kochel

Das Kreisbildungswerk, der Kinoverein Kochel und die katholische und evangelische Kirchengemeinde Kochel laden wieder zum beliebten Abend "Kino - Kirche - Kultur" ins Kino Kochel in der Heimatbühne (Mittenwalder Straße 14) ein. Am Freitag, 22. März, steht um 19 Uhr der Film "Glücklich wie Lazzarro" (Regie Alice Rohrwacher, D/F/I/CH 2018) im Mittelpunkt - die Geschichte eines jungen Mannes, der genügsam und zufrieden mit sich und der Welt inmitten einer Gemeinde in einem abgelegenen Tal Italiens lebt, bis dort turbulente Ereignisse eintreten.

"Ein Mahnmal des Guten" (Deutsche Filmbewertung). Gesprächspartner ist Klosterdirektor Pater Lothar Bily. Michael Bissinger spielt auf der Zither.