7. März 2019, 21:56 Uhr Filmtipp "True Warriors" im Tölzer Kino

Eine Theatergruppe in Kabul, die mit einem Stück über Selbstmordanschläge ein Zeichen gegen den Terror setzen will, wird selbst zum Ziel eines solchen Attentats. Darum geht es in dem Dokumentarfilm "True Warriors", der am Dienstag, 12. März, im Capitol-Kino am Amortplatz in Bad Tölz zu sehen ist. Die Vorführung beginnt um 18.30 Uhr. Mit dabei ist Regisseurin Ronja von Wurmb-Seibel. Danach findet eine Diskussion statt, die sich unter anderem um Trauma-Arbeit mit Geflüchteten und um die Frage dreht, welche Rolle ehrenamtliche Helfer dabei spielen können. Veranstalter ist das Bayern-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung, Kooperationspartner sind die Caritas Bad Tölz, das Katholische Kreisbildungswerk und die Erdiözese München und Freising. Wer zu dem Filmabend kommen möchte, muss sich vorher bei Eva-Maria Schatton anmelden, E-Mail: Eva-Maria.Schatton@caritasmuenchen.de