10. Juni 2019, 21:43 Uhr Filmemacher Netzwerk für Dokumentationen

Dokfans, ein solidarisches Netzwerk von Filmemachern, soll den Kinodokumentarfilm wieder populärer machen. Das ist der Plan des in Seeshaupt lebenden Regisseurs Walter Steffen und des Juristen Michael Augustin aus München. "Ich würde mich freuen, wenn es 50 bis 100 Dokumentarfilmer werden, die dort ihre Filme vorstellen", beschreibt Steffen sein Ziel fürs erste Jahr. Das Konzept ist einfach: Wer Dokus dreht, kann sich auf der Webseite des Netzwerks anmelden und dann über die Social-Media-Kanäle von Dokfans seine Filme vorstellen und bewerben. Jeder Filmemacher soll dabei seine eigenen Fans mit auf die Seite bringen. Steffen ist in Wolfratshausen vor allem wegen seines Flößer-Films Fahr ma obi am Wasser" bekannt.

Die Idee kam den beiden, weil Filmemacher zu wenig Möglichkeiten für gutes Marketing hätten. Außerdem bestehe zwar Interesse an Dokus, aber das Publikum erfahre in der Regel nichts von den Filmen. Was zum Beispiel das Dokfest München gezeigt habe: "Die Leute standen Schlange vor den Kinos, weil sie einfach Dokumentarfilme sehen wollen", sagt Steffen. Zusätzlich bekämen die Filme meist einen schlechten Platz in den Kinoprogrammen, häufig würden sie auch nur einmal gezeigt.

Das solidarische Netzwerk sei gut angelaufen, so Steffen: "Nach zwei Wochen haben wir circa 300 Abonnenten und acht bis zehn Filmer gewinnen können." Die Finanzierung übernehmen erst einmal die beiden Initiatoren, die gerade dabei sind, Förderung zu beantragen und Sponsoren zu finden. Geplant ist, die Webseite auszubauen und zum Beispiel um ein Archiv zu ergänzen. Für zusätzliche Kosten würden aber nicht die Filmemacher zur Kasse gebeten, versichert Steffen. Die beiden Gründer bitten um Verständnis, dass Dokfans ausschließlich über unabhängige Kino-Dokumentarfilme informiert, dokumentarische Fernsehproduktionen sind ausgeschlossen. "Das, was der Kinodokumentarfilm an Vielfältigkeit zu bieten hat, ist dem Spielfilm weit überlegen", sagt der Seeshaupter Dokumentarfilmer.