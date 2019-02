21. Februar 2019, 21:36 Uhr Filmabend in Wolfratshausen Polizist als Patron

Von einer Kindheit ohne Geborgenheit und der Kraft des Glaubens handelt der Film "Der Polizist, der Mord und das Kind", den das Katholische Kreisbildungswerk am Dienstag, 26. Februar, im Pfarrsaal der Pfarrgemeinde St. Andreas in Wolfratshausen vorführt. Das von Regisseur Johannes Fabrick für das ZDF gedrehte Werk beruht auf einer wahren Geschichte. Der kleine Alexander, dargestellt von Joshio Marlon (Bild, links) erlebt traumatisch den Mord an seiner Mutter. Bei den Ermittlungen kommt er dem von Matthias Koeberlin gespielten Kommissar Carlos näher, der ebenfalls ohne Eltern aufgewachsen ist und als Junge bei Ordensschwestern lebte, die für ihn damals die seelische Rettung waren. "Das Zurückfinden ins Leben, die Stärkung im religiösen Vertrauen - der Film zeigt berührend eine Geschichte einer in Liebe gelungenen Beziehung", teilt Pastoralreferent Herbert Konrad vom Katholischen Kreisbildungswerk mit. Nach der Vorführung sind die Zuschauer zu einem Gespräch mit Dekan Gerhard Beham und Pastoralreferent Konrad eingeladen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Auskünfte unter Telefon 08041/60 90 oder per E-Mail (herbert.konrad@kbw-toelz.de).