24. März 2019, 21:54 Uhr Film in Kochel Stille, Sand und Weite

Was passiert, wenn 14 Frauen und Männer im Alter zwischen 16 und 78 Jahren ihre Handys, Uhren und Pässe abgeben, um zwei Wochen lang mit Kamelen durch die Wüste Sahara zu ziehen? Das Kreisbildungswerk lädt für Donnerstag, 28. März, zu einem Film, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt, mit anschließendem Filmgespräch in das "Atelier Dorfleben" nach Kochel am See ein (Kastanienallee 1). Der 90-minütige Dokumentarfilm von Max Kronawitter mit dem Titel "Stille, Sand und Weite - Mit einer Karawane durch die Sahara" erzählt laut Ankündigung der Veranstalter in faszinierenden Bildern von Menschen, die in der Wüste mehr über sich selbst erfahren wollen. Sabrina Postel-Lesch war einer der Personen, die sich in dem Film auf die Reise begeben haben und beantwortet im Anschluss Fragen des Kochler Publikums. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Die Filmvorführung beginnt um 19 Uhr.