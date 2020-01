Ein 66-jähriger Wolfratshauser hat am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt so sehr gewütet, dass die Polizei einschreiten musste. Laut Bericht machte er sich gegen 13.50 Uhr an einem Kaffeeautomaten des Marktes in der Margeritenstraße zu schaffen und trat dann mit dem Fuß gegen die Maschine. Im Anschluss beleidigte er den stellvertretenden Filialleiter. Dabei blieb es laut Polizei jedoch nicht. Bei einem Gerangel zwischen den beiden Männern wurde der Inhalt des Kaffeebechers, den der 66-Jährige in der Hand hielt, ausgeschüttet - zum Teil auf dem Kopf des 32-Jährigen Supermarktangestellten aus Bad Heilbrunn. Der 66-Jährige erhielt von der Polizei einen Platzverweis. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung.