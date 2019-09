Alle sieben Feuerwehren aus dem Gemeindebereich Egling sind am Samstag, 28. September, von 16 Uhr an im Einsatz an der Grundschule Egling. Dort findet anlässlich der Brandschutzwoche eine Großübung statt. Unterstützt wird die Feuerwehr durch fünf Fahrzeuge des Roten Kreuzes. Die Bevölkerung ist eingeladen, den Feuerwehreinsatz live mit zu verfolgen. Das Szenario, in dem geübt wird: Brand in der Schule; in einer Garderobe brennen Kleidungsstücke, starke Rauchentwicklung im Gebäude, der erste Rettungsweg ist dadurch nicht mehr nutzbar; mehrere Schüler und Lehrer sind eingeschlossen, teilweise konnten sich Klassen retten und stehen am Sammelpunkt; verletzte Kinder durch Brandrauch, einige sind bereits aus dem Fenster gesprungen und liegen auf dem Rasen, Personen werden vermisst.