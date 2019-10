Die Feuerwehr ist am Sonntag in der Früh zu einem Einsatz im Seniorenwohnpark im Moosbauerweg in Wolfratshausen ausgerückt. Wie sich dort aber schnell herausstellte, bestand kein wirklicher Grund zur Besorgnis. Ein 78-Jähriger hatte sich in der Küche in seinem Zimmer Essen warm machen wollen. Dabei war in dem Topf etwas leicht angebrannt. Die Brandmeldeanlage hatte trotzdem ausgelöst. Als die Einsatzkräfte in dem Seniorenheim ankamen, hatte der Mann das Essen bereits vom Herd genommen. Schaden entstand bei dem Einsatz laut Polizei keiner.