Fetsival in der Kurstadt

In Bad Tölz findet zum 15. Mal der Tölzer Herbstzauber statt, inklusive veganem Brunch

Die Erntezeit ist da und damit die Faszination des Nachsommers. Oder anders gesagt, es ist wieder "Herbstzauber", und der gleichnamige Garten- und Genussmarkt in Bad Tölz findet heuer vom 3. bis zum 6. Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr im Kurhaus und dem Kurpark statt. Vor 15 Jahren als Pendant zu den frühsommerlichen Rosentagen gegründet, läutet der Tölzer Herbstzauber die Zeit der Reife, Ernte und Genüsse ein. Im Zentrum des Festivals stehen herbstliche Pflanzen sowie Früchte oder Nüsse, aus denen auf vielfältigste Art und Weise Produkte entstehen. Etwa 150 Aussteller werden erwartet, die neben Marmeladen, Weinen oder Pesto auch Salami oder Käse sowie Kunsthandwerk, Kleidung, Hüte oder Schmuck im Angebot haben. Präsentiert wird zudem Veganes - mit einem veganen Brunch am Sonntag. Von 10.30 Uhr bis 14 bieten der Lebensmittelmarkt Biodelikat und das Café im Süden Spezialitäten ohne tierische Produkte an. Ein Begleitprogramm umfasst Sachthemen aus Umwelt und Natur sowie Lesungen und Konzerte, unter anderem mit Liedern von Kurt Weill.