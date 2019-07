28. Juli 2019, 21:34 Uhr Festzug mit 1400 Teilnehmern Geretsrieder Waldsommer läuft

Der "Geretsrieder Waldsommer" ist eröffnet. Seit Freitag fließt das Bier aus den Fässern in die Krüge und wird von fleißigen Bedienungen im Festzelt unters Volk gebracht. Mehr als 1400 Menschen nahmen heuer am großen Festumzug zum Auftakt des Sommerfestes mit dem etwas eigentümlichen Namen teil, bei dem sich die Geretsrieder Vereine in ganzer Mannschaftsstärke und fesch in Tracht zeigten. In einem Hunderte Meter langen Zug marschierten die Teilnehmer durch das Stadtgebiet bis zum Festzelt an der Jahnstraße. Dort zapfte Bürgermeister Michael Müller (CSU) im Beisein von Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) und der Bürgermeisterin Amalia Serenella Bogana aus Alano di Piave in Italien das erste Fass an - statt wie früher ist es diesmal kein Tegernseer Bier, sondern ein Chiemseer. Das tut der Stimmung freilich keinen Abbruch, im Gegenteil. Zumal die Geretsrieder Bunkerblasmusik zum Auftakt sowieso den richtigen Ton angab. Noch bis zum Sonntag, 4. August, läuft der Waldsommer und bietet diverse Höhepunkte in seinem Programm, vom Schafkopfturnier über den Seniorennachmittag bis hin zu einer italienischen Nacht und einem Talentwettbewerb für Bands.