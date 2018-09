11. September 2018, 21:53 Uhr Festwochenende Von der Hochzeit zur Partnerschaft

Zum Jubiläum feiert der Münsinger Trachtenverein mit den Freunden aus Todtnauberg

Von Benjamin Engel, Münsing

Eine Hochzeit hat den Grundstein gelegt: Vor mehr als fünf Jahrzehnten heirateten der Münsinger Georg Leinbach und Renate Schubnell aus Todtnauberg. Aus dieser Verbindung entwickelten sich freundschaftliche Kontakte. Vereinsmitglieder aus beiden Orten besuchten sich regelmäßig. 2016 fuhren mehr als 100 Münsinger in das Schwarzwald-Dorf, um die Gemeindepartnerschaft zu besiegeln - die erste für die Oberbayern. Damals feierte Todtnauberg, das seit den 1970er Jahren zu Todtnau gehört, sein 750-jähriges Bestehen.

Jetzt folgt der Gegenbesuch mit rund 100 Gästen aus dem ursprünglich für Silber- und Eisenerzbergbau bekannten Schwarzwald-Dorf. Für das Treffen erschien ideal, dass der Trachtenverein Seeröserl Münsing-Ammerland am Samstag und Sonntag, 15. und 16. September, sein 60-jähriges Bestehen nachfeiert. Die Mitglieder des 1957 gegründeten Zusammenschlusses pflegen die Beziehungen in den Schwarzwald besonders intensiv - zusätzlich zur Musikkapelle und der Feuerwehr.

Schon 1976 ist der heutige Seeröserl-Vorsitzende Anton Springer erstmals nach Todtnauberg zu einem Jugendtag für ganz Baden-Württemberg gereist. "Damals war ich zwölf Jahre alt", sagt er. Seitdem reise er auch privat immer wieder in den Schwarzwald. Zu besonderen Jubiläen besuchten sich Vereinsmitglieder in größeren Gruppen.

Zu den jetzigen Festtagen kommt ebenso eine Trachtengruppe aus Hermannsburg in der Lüneburger Heide. Wie Springer berichtet, habe der Ort für einen Internationalen Trachtentag 1989 eine bayerische Schuhplattlergruppe gesucht. So seien die Organisatoren auf die Münsinger Seeröserl gestoßen. "Die Freundschaft ist geblieben", schildert Springer.

Schon für Freitagabend hat sich die Gemeinde Münsing eine besondere Überraschung einfallen lassen. Bürgermeister Michael Grasl (FW) lädt rund 230 Gäste zu einer Dampferfahrt mit der MS Seeshaupt auf dem Starnberger See ein. Gruppen aus Todtnauberg und Münsing musizieren. "Wir wollten etwas Besonderes bieten, was allen hoffentlich noch lange in Erinnerung bleibt", sagt Grasl.

Für die restlichen Festtage ist der Trachtenverein Seeröserl-Ammerland verantwortlich. Rund 500 Nachwuchstrachtler werden zum Gaujugendtag am Samstag, 15. September, erwartet. Im Festzelt am Münsinger Sportzentrum beginnt der Tag schon um 9 Uhr morgens. 27 Gruppen aus dem Loisachgau zeigen ihre Tanzfertigkeiten und messen sich in Spielen zu Geschicklichkeit und Brauchtums-Wissen. Gegen 13.30 Uhr feiern alle eine Andacht am Schafberg (bei schlechtem Wetter im Zelt). Ein "bayerischer Abend mit Freunden" aus Todtnauberg und Hermannsburg schließt um 19 Uhr an.

Mit nochmals rund 650 bis 700 Gästen rechnet der Münsinger Trachtenverein am Sonntag, 15. September. Die Mitglieder feiern ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Feldgottesdienst bei den "Drei Linden" am Schafberg (9.45 Uhr). Ein Frühschoppen und ein Mittagessen mit den Musikkapellen aus Todtnauberg und Münsing schließen an. Um das Festzelt aufzubauen und herzurichten, bittet der Münsinger Trachtenverein um Hilfe. Noch an diesem Mittwoch und Donnerstag, jeweils zwischen 18 und 21 Uhr können sich Freiwillige beteiligen. Für die Unterstützung gibt es Brotzeit und Getränke.