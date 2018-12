18. Dezember 2018, 23:04 Uhr Festrede Söder spricht im Festzelt Thanning

Der bayerische Ministerpräsident und designierte CSU-Vorsitzende Markus Söder hat jetzt eine Einladung des CSU-Ortsverbandes Egling angenommen. Am Dienstag, 25. Juni, wird er im Festzelt in Thanning eine Festrede halten. Das teilt der Ortsverband mit. "Ich freue mich sehr, dass der Ministerpräsident unsere Einladung angenommen hat", sagt Eglings CSU-Ortsvorsitzender Florian Sperl und fügt an: "Es hat ja schon fast Tradition, dass der bayerische Ministerpräsident im Thanninger Festzelt spricht." 1977 trat dort Franz Josef Strauß auf, 2001 stattete Edmund Stoiber Egling einen Besuch ab.