30. August 2018, 22:18 Uhr Festlich Tanz auf der Baustelle

Seit etwa einem Jahr wird in Geretsried der Karl-Lederer-Platz umgestaltet. Bei einem "Beach-Fest" können sich Bürger und Bürgerinnen ein Bild von den Fortschritten machen und sich zudem unterhalten lassen

Von Paul Schäufele, Geretsried

Man muss ja nicht immer nur den Abschluss eines Großprojekts feiern, man kann auch auf das bereits Erreichte zurückzublicken, um sich dann mit neuer Energie auf die übrigen Vorhaben zu stürzen. Ein solches Bergfest wird das "Baustellen-Beach-Fest" im neuen Zentrum in Geretsried. Am Samstag, 15. September, von 10 Uhr an, können sich die Bürgerinnen und Bürger über den Stand der Dinge selbst ein Bild machen, während rund um den Karl-Lederer-Platz ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten wird.

Seit dem Spatenstich im vergangenen September hat sich einiges getan in Geretsrieds "Neuer Mitte". Allmählich wird es sichtbar, das "neue Gesicht", von dem Gerhard Meinl, Dritter Bürgermeister der Stadt, spricht. Er weiß aber auch, mit welchen Unannehmlichkeiten eine solche Baumaßnahme verbunden ist. Da sei ein solches Baustellenfest ein schönes Angebot und soll die Vorfreude erhalten. "Respice finem", sagt Meinl, "entscheidend ist, was am Ende dasteht, aber auch die Feier der Baustelle ist nötig, damit man auf dem Weg dahin fröhlich ist."

Für gute Laune sorgen unter anderem Bavaschoro aus München, die am Nachmittag Live-Musik beisteuern. Das Münchener Ensemble verknüpft brasilianische Chor-Musik mit bayerischer Volksmusik und Jazz. Um 18 Uhr wird es abgelöst von Günter Wagners Cover-Band Kasis Korner. Die Egerlandstraße wird den Tag über zur Gastromeile: Bier und alkoholfreie Getränke, Gegrilltes, Steckerlfisch und Pizza sind im Angebot. Im Mittelpunkt des Treibens wird die Baustelle selbst stehen. Die mittige Fläche wird dabei mit eigens aus München angefordertem Profi-Sand zum Beachvolleyballfeld umfunktioniert. Vormittags wird es von der Volleyballspielgemeinschaft Isar-Loisach genutzt, bevor die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden dürfen bei einem freien Training.

Weiteres Highlight, das Fest und Einzelhandel miteinander verbindet, ist die Gewinnspielaktion. Jeder Besucher hat einmal die Chance, in einem Sandhaufen nach Bauklötzchen zu suchen. Diese stehen für Gutscheine für die umliegenden Geschäfte. Hauptpreis ist eine Familienkarte für die Kristall-Therme in Kochel am See. Die Gutscheine können sofort eingelöst werden - dazu gibt es reichlich Gelegenheit, denn die meisten der Einzelhändler im Zentrum haben an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet.

"So ein Fest ist schon eine Herausforderung", sagt Bauherr Korbinian Krämmel. Schließlich wird am Montag nach den Feierlichkeiten der reguläre Baustellenbetrieb wieder aufgenommen. Das "Mammutprojekt", wie Krämmel es nennt, soll pünktlich abgeschlossen werden können. Wer sich für den momentanen Fortschritt interessiert, kann die Baustelle am Samstag im Rahmen einer Führung erkunden.

Vielleicht trägt das Baustellen-Fest, das auch bei Regen stattfindet - unter Planen und in Zelten -, dazu bei, dass die vom Bau geplagten Bürgerinnen und Bürger weiterhin optimistisch auf die Neue Mitte blicken, bis sie dann wie Gerhard Meinl von sich sagen können: "Ich liebe auch die Bohrgeräusche - inzwischen."