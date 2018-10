5. Oktober 2018, 16:20 Uhr Festival Sternenglanz und Spezialitäten-Duft

Unterm Sternenzelt proben am Eröffnungsabend die "Geretsrieder All Stars".

Der Geretsrieder Kulturherbst wird von einem Kunsthandwerker-Markt umrahmt, auf dem die Landsmannschaften Leckerbissen aus ihren alten Heimaten bieten. In der Stadtbücherei zeigen regionale Künstler Aquarelle.

Von Felicitas Amler

Lichterketten funkeln an Buden unter kleinen roten Zeltdächern, Menschen flanieren an den Auslagen von Schmuck und Leder, Keramik, Filz- und Metallarbeiten vorbei, aus dem großen Zelt wehen Klänge von John Denvers "Country Roads" heraus, und von den Essensständen duftet es köstlich nach Gebratenem: Der Geretsrieder Kulturherbst ist am Donnerstagabend auf dem Festplatz an der Jahnstraße eröffnet worden. Erstmals wird das Festival, das alle zwei Jahre stattfindet, von einem Kunsthandwerker-Markt umrahmt. Parallel dazu ist in der Stadtbücherei eine Ausstellung mit Aquarellen regionaler Künstler zu sehen. Auf dem Programm der großen Auftritte stand am Freitagabend der Kabarettist Claus von Wagner, an diesem Samstag geht es weiter mit Helmut Schleich, am Sonntag kommt Liedermacher Konstantin Wecker.

Bürgermeister Michael Müller (CSU), der am Donnerstag zwei Eröffnungsreden hintereinander - erst in der Bücherei, dann auf dem Festplatz - zu halten hat, schwelgt ein wenig in Kulturförderung. Der Stadt, so sagt er, sei die Kultur etwas wert. Er nennt die Zahlen nicht ausdrücklich, tatsächlich hat der Stadtrat ein Budget von gut 300 000 Euro beschlossen, die möglichst bis auf 80 000 Euro durch Eintritte, Spenden und Sponsoring wieder hereinkommen sollen. Müller dankt dem Stadtrat für diese Bereitschaft, ordentlich Geld für Kultur auszugeben, weist aber auch darauf hin, dass andere Kommunen sich feste Kulturhäuser leisteten, die aufs Jahr gesehen durchaus mehr kosteten als ein Festival. Dessen Leiter Günter Wagner dankt er ebenso, außerdem dem Kulturverein Isar-Loisach (KIL), der Ausstellung und Markt organisiert hat. Eine "super Idee" sei das gastronomische Angebot der Landsmannschaften - wofür Co-Festivalleiterin Ingrid Hammerschmied zuständig ist.

Keramikerin Tina Pause holt sich bei den Egerländerinnen (Karen Knapek, Sonja Pritschet und Bärbel Hahn) Kartoffelpuffer ("Bachana Kniadla"). (Foto: Hartmut Pöstges)

Diese Buden mit Spezialitäten machen einen großen Reiz des Festivals aus. Bei der Griechischen Gemeinde etwa gibt es neben Tzatziki und Ouzo "Souvlaki to go" frisch vom Grill. Die Eghalanda Gmoi (Egerländer Gemeinde) kocht Leckerbissen aus der alten Heimat, und ihr Vorsitzender ("Vüarstäiha") Helmut Hahn macht sich einen Spaß daraus, Neugierige aufzufordern, doch die Namen der Speisen auszusprechen: "Kaserer Brout" und "Bachana Kniadla" sind so gesehen schwere Kost - schmecken aber genauso lecker wie die Angebote am Stand der Deutschen aus Ungarn. Für die hat der Geretsrieder Schmid-Bäck eigens ein Brötchen kreiert - mit feurigem Paprika als Zusatzstoff. In diese Brötchen packen die Frauen der Landsmannschaft gegrillte Schweinelende, Krautsalat, Speck, Zwiebelringe, Salatblätter und eine selbst zubereitete Sauce - fertig ist der "Puszta-Burger".

Bürgermeister Müller würdigt "Ideen und Energie", die in diesen Kulturherbst eingeflossen seien. Der Wunsch des Kulturvereins Isar-Loisach, rund ums Zelt eine Atmosphäre wie auf dem berühmten Münchner Tollwood-Festival zu bieten, erfüllt sich nach seinem Eindruck. Ob dafür denn auch genügend Leute kämen, sei er schon skeptisch gefragt worden, erzählt er. Und findet: Das werde man schon sehen.

Auch ein "Gscheidhaferl" kann man auf dem Kunsthandwerker-Markt kaufen. (Foto: Felicitas Amler)

Diese Offenheit wünscht Müller sich auch für die Kunst, die in der Stadtbücherei präsentiert wird. Dort erklärt KIL-Sprecherin Andrea Weber - die selbst malt und zeichnet -, das Thema "Aquarell" sei schon eine besondere Herausforderung: "Die große Kunst des Weglassens. Da muss jeder Strich sitzen." Gegen die in der Malerei vorherrschende Abstraktion setze diese Schau bewusst auf Gegenständlichkeit: Die Aussteller wollten zeigen, wie schön Landschaft, Architektur, Natur sein könnten.

Das tun sie besonders reichlich mit Blumenmotiven: Rosen und Tulpen, Hortensien, Stiefmütterchen, Krokusse und immer wieder Mohn sind beliebte Motive. Vieles ist handwerklich perfekt, und gelegentlich gibt es zwischen all den Blumen auch etwas anderes zu entdecken: zwei Kirchenglocken in vollem Schwung (Ernesto alias Otto-Ernst Holthaus), einen Steg auf eiskaltem See (Beate Bastigkeit), eine südländische Straßen-Szene (Renate Poller), ein Tango tanzendes Paar (Christiane Ocker).

Zur Auswahl stehen auch afrikanische Textilien. (Foto: Felicitas Amler)

Geretsrieder Kulturherbst, bis 14. Oktober, Festplatz Jahnstraße, www.kulturherbst-geretsried.de