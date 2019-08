8. August 2019, 22:03 Uhr Festival macht in Münsing Station Jazz rund um den See

Zum siebten Mal veranstaltet der Verein Seejazz ein Festival am Starnberger See, diesmal mit fünf Spitzenformationen der nationalen und internationalen Jazz-Szene. Neben Terminen in den Nachbar-Landkreisen gibt es auch einen in der Gemeinde Münsing.

Das Programm beginnt am Samstag, 10. August, mit dem Grégory Privat-Trio im Schloss Kempfenhausen. Am Sonntag, 11. August, kommt das Stefanie-Boltz-Quartett ins Schlossgut Oberambach. Die Münchner Sängerin Stefanie Boltz ist aus der deutschsprachigen Konzertlandschaft nicht mehr wegzudenken. Neben ihrem preisgekrönten Duo Le Bang Bang, mit dem sie seit einigen Jahren nur mit Sänger und Kontrabassist Sven Faller die Herzen des Publikums erobert, ist sie auch als Songwriterin mit ihrer Band zu erleben. Weiter geht das Festival am Mittwoch, 14. August, mit Guido Mays Band Groove Extravaganza auf dem Museumsschiff "Tutzing". May präsentiert mit der stilübergreifenden Band eine Neuauflage, die von Jazz bis Funk, von Afro bis Hip Hop, von Blues bis Odd Meters reicht. In der Seeshaupter Seeresidenz Alte Post treten am Donnerstag, 15. August, Les Haricots Rouges mit Melodien aus New Orleans, Rhythmen aus der Karibik und einem Hauch Pariser Revue auf. Mit Radio Europa endet das Festival am Samstag, 17. August, im Bürgersaal Feldafing mit "Feiern, Tanzen, Staunen und sich Begeistern".

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Ausführliche Informationen im Internet unter www.seejazz.de