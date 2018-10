7. Oktober 2018, 21:52 Uhr Festival in Bad Tölz Die griabige Seite der Jahreszeit

Der Tölzer Herbstzauber lockt heuer wieder viele Besucher mit entspannter Atmosphäre und bunten Angeboten

Von Petra Schneider, Bad Tölz

Zauberhafter könnte die Eröffnung am Freitag nicht sein: Eine goldene Herbstsonne strahlt über die Zeltstadt des "Tölzer Herbstzaubers", von der Bühne am Teich schmeichelt Blues des Duos Hank & Fred herüber, es duftet nach würzigem Heukäse. Gerade mal eine Stunde sind die Türen geöffnet, und schon schlendern etliche Besucher durch den Markt im Kurhaus und im Kurpark. So wie das Ehepaar aus Geretsried, das am Stand von Manfred Krause die originellen Aufstecktiere aus Ton bewundert und sich spontan für einen schrägen Geiervogel entscheidet. "Alles Einzelstücke", erklärt Krause, der aus Hattstedt angereist ist. Wie kommt man von Nordfriesland als Aussteller auf einen Markt in Bad Tölz? "Mit Sprinter und Anhänger", sagt Krause trocken und lacht. Er ist das erste Mal mit dabei, und guter Dinge, dass die 1000 Fahrkilometer nicht umsonst waren.

Wilde Lilien, Holzobjekte oder Aufstecktiere aus Ton. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Der Herbstzauber lockt wie seine große Schwester, die Rosentage, mit entspannter Atmosphäre und buntem Angebot: Strickjacken und Schals, Holzobjekte, Kokosschalen aus Vietnam, orientalische Tees, Australian Fashion, Schmuck, blühende Astern und Herbstgräser, Gartenscheren, Zirbenholzobjekte und allerhand Kulinarisches. Auch ein "Kraut gegen Dummheit" gibt es, und bei der Dosierung komme es immer darauf an, "wie weit's fehlt", sagt Standfrau Sabine Romano. Ihre Soßen und Fruchtaufstriche werden von Hand in Neuhaus am Schliersee gemacht, und natürlich darf man gleich den "Elfenstaub" probieren, eine fabelhafte Kreation aus Passionsfrucht. Nicht vorbei kommt man am Stand mit Olivenöl aus Kreta - unbedingt müsse man die Handcreme probieren - "aber Vorsicht, da bleiben die Männer pappen", sagt der Verkäufer aus Kulmbach und lacht. Seit Jahren organisiert Michaela Dorfmeister Rosen- und Herbsttage. "Dass Sie dabei aufrecht stehen bleiben und Ihren Humor nie verlieren", lobt Pfarrer Urs Espeel bei der offiziellen Eröffnung. Auch Zweiter Bürgermeister Andreas Wiedemann dankt Dorfmeister für die Organisation einer Veranstaltung, die viele Menschen nach Tölz locke.

Beim Flanieren konnten Besucher allerlei entdecken. (Foto: Harry Wolfsbauer)

160 Aussteller sind heuer mit dabei, es gibt ein Rahmenprogramm mit Lesung, Showtanz und Musik. Außerdem wird am Sonntag zum Auftakt des "Tölzer Vegs" ein veganer Brunch aufgetischt. Die diesjährige Herbstzauber ist Dorfmeisters dreiunddreißigste Veranstaltung. Einfach sei das nicht, sagt sie, denn irgendwie täten sich immer unerwartete Probleme auf, die so gelöst werden müssten, "dass es den Besuchern nicht auffällt." Im kommenden Jahr steht ein Jubiläum an: 20 Jahre Rosentage und 15 Jahre Herbstzauber. Da hat Dorfmeister gleich einen Wunsch an den Vizebürgermeister: Dass im Jubiläumsjahr die Parksituation verbessert wird, die trotz kostenlosem Stadtbus problematisch sei.

Vor dem duftenden Crèpes-Stand hat sich inzwischen eine kleine Schlange gebildet, und auch Marion Hartmann aus Olching hat bereits etwas verkauft. Ihre Vogelfutterstellen aus altem Geschirr - umgedrehte Tassen, Sahnekännchen oder Kaffekannen mit Loch - sind ein origineller Hingucker. Die Vogelvillen aus Porzellan trotzten jedem Wetter, erklärt sie, "mit Ausnahme von Hagel". Hartmann ist zum ersten Mal beim Herbstzauber dabei. Wenn am Freitagmittag schon so viel los sei, könne eigentlich nichts mehr schiefgehen. "Für uns sind die Rosentage und der Herbstzauber "fast ein Ritual", sagt eine Besucherin aus Reichersbeuern, die mit ihrer Mutter gekommen ist. Ein bisschen mehr "Gartensachen" würde sie sich wünschen, oder mehr "soziale Stände aus den verschiedenen Regionen der Welt." Das solle jetzt aber um Gottes Willen keine Kritik sein, sondern nur eine Anregung. "Weil hier ist es richtig griabig."