27. August 2018, 22:15 Uhr Ferienprogramm Kasperltheater auf Gut Hub

Abwechslung im Ferienalltag verspricht Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater, das an diesem Dienstag, 28. August, in Penzberg gastiert. Die Aktion Kleinkunst hat gleich zwei Vorstellungen für den Nachmittag gebucht, die im Stall von Gut Hub über die Bühne gehen. Um 14.30 Uhr beginnt das Stück "Kasperl und der Zwackilutschku", in dem es viel um Pudding geht. Die Geschichte "Kasperl und das Gespenst" (16 Uhr) beginnt damit, dass Kasperl seinen geliebten Fußball über die Schlossmauer gebolzt hat. Nun muss er ihn sich heimlich zurückzuholen. Im Schloss sind gerade der König, die Prinzessin und der ängstliche Hausmeister Seppl in heller Aufregung, weil aus dem königlichen Brunnen unheimliche Gesänge dringen - wahrscheinlich von einem Brunnengespenst.

Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater wurde 1994 gegründet. Inhaber, Autoren, Sprecher und Puppenspieler sind der Straubinger Josef Parzefall und der Weilheimer Richard Oehmann - beide mittlerweile in München ansässig. Karten im Vorverkauf gibt es in der Penzberger Buchhandlung Rolles, Telefon 08856/43 44.