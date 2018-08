12. August 2018, 21:57 Uhr Feiern in Kochel Heimattag mit Seefest

Zu Mariä Himmelfahrt am Mittwoch, 15. August, findet in Kochel am See ein großer Heimattag

mit Festgottesdienst, Trachtenfestzug durch den Ort, Konzert der Blaskapelle und Seefest mit Tanz und Unterhaltung statt. Der Heimattag beginnt um 8.30 Uhr mit der Aufstellung zum Kirchenzug beim Gasthof Herzogstand. Eine halbe Stunde später beginnt der Festgottesdienst in der Katholischen Pfarrkirche St. Michael. Von 10 Uhr an zieht der Trachtenfestzug zur Seepromenade, wo eine halbe Stunde später das Konzert der Kochler Blaskapelle beginnt. Von 12 Uhr an bietet dann das Seefest am Kochelsee Tanz und Unterhaltung.