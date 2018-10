5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Feier zu Erntedank Münsinger Gartenbauverein wird 20

Die rund 200 Mitglieder starke Organisation feiert am Sonntag ihr Jubiläum

Das Verständnis für die Natur will der Gartenbauverein Münsing zu seinem 20-jährigen Bestehen am Sonntag, 7. Oktober, vermitteln. "Die Natur mit vielen Sinnen kennenzulernen", das sieht Vorsitzende Regina Reitenhardt als wichtigste Aufgabe des Münsinger Gartenbauvereins. Gemeinsam mit den Mitgliedern setzt sie schon bei den Kleinsten an, um ihnen nahezubringen, wie Pflanzen wachsen und gedeihen. Im Gemeinschaftsgarten können schon die Kindergartenkinder Getreide säen, pflegen, ernten, dreschen, mahlen und schließlich daraus Brot backen. Seit dem Vorjahr stehen die Münsinger Gartenzwerge - offen für Kinder ab einem Jahr - unter der Schirmherrschaft des Gartenbauvereins. "Die Kleinen sollen langsam an die Natur herangeführt werden", sagt Reitenhardt.

Zur Erntedank-Feier tritt der Münsinger Jugendchor beim Festgottesdienst in der Münsinger Pfarrkirche (Beginn: 9.45 Uhr) auf. Anschließend erwartet die Gäste im Gemeindesaal und im Schulgarten von 11 Uhr an ein vielfältiges Programm mit Musik und Aktionen. Am Imkerstand lässt sich alles über Bienen erfahren. Feldschmiede zeigen ihre Kunstfertigkeit. Es wird Wolle gesponnen. Außerdem können die Besucher ihr eigenes Kraut stampfen und nach Hause mitnehmen. "Dafür kriegen sie auch Gewürze", schildert Reitenhardt. So soll jeder nachvollziehen können, wie aus dem Gemüse etwas Essbares entsteht.

Ebenso wird der Gartenbauverein wieder seine Saftbar öffnen. Die Team-Mitglieder servieren alkoholfreie Cocktails, sogenannte Mocktails. Mit dem seit zehn Jahren bestehenden Projekt betreiben sie Suchtprävention an Schulen. Dafür wurde das Saftbar-Team schon mehrfach ausgezeichnet.

Seit der Gründung vor 20 Jahren ist der Gartenbauverein von einst 23 Personen auf heute rund 200 Mitglieder gewachsen. Der Verein hat zahlreiche Projekte angestoßen. So gestaltete eine Projektgruppe den Garten der Münsinger Grundschule um. Seitdem haben die Schüler ein sogenanntes "grünes Klassenzimmer" mit Kalksteinquadern zum Sitzen, ein Baum-Mikado zum Klettern und Balancieren oder ein Insektenhotel. Seit dem Vorjahr betreibt der Gartenbauverein einen Gemeinschaftsgarten. Für die Parzellen gibt es sogar eine Warteliste. Mit den anderen Ortsvereinen sei man stark vernetzt, übernehme zu Festen den Blumenschmuck. Die Arbeit im Gartenbauverein mache Spaß und gebe innere Befriedigung, sagt Reitenhardt.