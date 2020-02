1. Sozialgerechte Bodennutzung: Mit welchem konkreten Modell wollen Sie sozialgerechte Bodennutzung erreichen? Ab welcher Größenordnung eines Bauvorhabens sollen Investoren in welchem Maß für die soziale Infrastruktur mitbezahlen?

Sozial heißt nicht nur, Kindergärten, Schulen und Spielplätze bauen, wie das meist gefordert wird, sondern alle sozialen Gruppen berücksichtigen, z.B. auch Senioren und Behinderte oder Menschen bei Freizeit und Sport, und zwar Förderung und Gestaltung, und das gemeinsam mit allen Bürgergruppen, z.B. mit dem "Infrastruktur- Arbeitskreis".

2. Handel und Wandel

2.1 Das neue Stadtzentrum wird von einem Edeka-Verbrauchermarkt und einem Aldi geprägt sein. Wie können kleine Geschäfte angesiedelt werden, die zum Bummeln einladen?

Durch eine kunden- und handelsfreundliche Gestaltung des Stadtzentrums, nicht nur KLP, bevorzugt Ansiedlung kleiner Läden und moderner Geschäftsideen (z.B. Plattform-Anbieter). Viel "Grün", einladend gestaltete Gehwege, zum Verweilen und Flanieren. Spiel-/Beschäftigungsmöglichkeiten nicht nur für Kinder. Mehr Qualität und Raum durch Vermeidung der Tiefgaragen-Ein- und -ausfahrt und des "Kreisverkehrs" an der Kreuzung Egerlandstr./Fasanenweg. Grüne Verbindungswege zwischen den Quartieren. Cafés, Biergärten, Restaurants mit attraktiven Angeboten.

2.2 Wie kann die Infrastruktur im Stadtteil Stein verbessert werden?

Stein braucht dringend einen Nahversorger, ggf. als Teil eines "Steiner Zentrums". Geretsried braucht flächendeckend schnelles Internet, Glasfaser und 5G.

2.3 Sehen Sie eine Möglichkeit, den Geltinger Dorfladen langfristig abzusichern?

Angebotserweiterung z.B. Postagentur, Lotto, Liefer-Service. Anreize zum Erwerb der Genossenschaftsanteilsscheine. Gelting braucht außerdem Verkehrsberuhigung für mehr Lebensqualität und Platz für Kinder und Jugendliche zum Spielen.

3. Klimaschutz: Wie kann Geretsried das Ziel der Energiewende Oberland noch erreichen, sich bis 2035 vollständig mit erneuerbaren Energien zu versorgen?

"Klimaschutz-Arbeitskreis" und Fachkraft zur Sicherstellung der Ziele. Begleitung der Stadtrats- Beschlüsse zu modernem Klimaschutz. Autoverkehr reduzieren durch großzügiges Radwegenetz, die S- Bahn- Verlängerung wird beitragen. Einsatz von Geothermienutzung für Heizung und Kühlung, Vermeidung von CO2 sowie Förderung von Photovoltaik auf städtischen und privaten Gebäuden.

4. Kunst und Kultur: Die Stadt hat in den vergangenen neun Jahren fast vierzig Millionen Euro für den Sport ausgegeben. Wie viel soll sie in der kommenden Amtszeit in Kunst und Kultur investieren? Was steht auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben: Eine kommunale Kunst- galerie; ein Konzertraum für Musik von Klassik bis Rock, eine Tagungsstätte für Vortrag und Diskurs? Etwas ganz anderes?

Stadt- und Kulturhalle als Veranstaltungs- Konzert- und Tagungsraum. Positionierung als Sportstandort ausbauen. Installation von Grünstreifen durch die ganze Stadt mit Kunst-Themen und geschichtlichen Tafeln. Besserer Erlebbarkeit der Isar und der Isarauen, stets im Interesse des Umwelt- und Naturschutzes. Ausbau von Museum, Rathaus, Ratstuben mit Konferenzräumen als Bürgerzentrum mit kurzen Wegen.

5. Das Herz der Stadt: Als Geretsried vor mehr als vier Jahren mit der Planung des neuen Stadtzentrums begann, sagte Gestaltungsbeirat Winfried Nerdinger, die Stadt müsse dort etwas ansiedeln, "was unsere Gesellschaft zusammenbringt". Stadträte und Planer sollten überlegen, wie "das Herz dieser Stadt ausschauen" könnte. Haben Sie eine Idee?

Erreichbarkeit ohne Auto. Gesamtkonzept KLP mit Böhmwiese mit hoher Aufenthaltsqualität für Bürger für Anlässe zum Feiern, Erholen und Einkaufen. Vielfältige, variable Nahversorgung mit unterschiedlichen Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben. Intelligentes Park-Gesamtkonzept mit Hauptgewicht ÖPNV, abschließbare Fahrrad-Garagen. Zu dem Gesamtkonzept gehören Konferenzräume, Konzerträume, Biergärten und Cafés, kostenlose Sport- und Freiflächen nicht nur für Kinder. Das bringt die Menschen zusammen. Große Displays an Rathaus oder Puls G zur Information über Veranstaltungen, für Public Viewing oder auch zum Anzeigen der Ergebnisse der Geretsrieder Sportmannschaften.

6. Das Beste zum Schluss: Wenn Sie die Bürgermeisterwahl gewinnen würden, was würden Sie als erstes ändern, neu einführen, verbessern?

Schaffung eines freundlichen, positiven und konstruktiven Gesprächsklimas im Stadtrat, der Verwaltung und in der Stadt. Live-Internet-Übertragung von Stadtratssitzungen mit der Möglichkeit von zuhause aus (per Chat) in den Dialog zu treten. Schaffung einer neuen Gestaltungskultur zwischen Bürger, Verwaltung und Stadtrat gefördert durch einen Bürgermeister mit hoher sozialer Kompetenz. Autoritäre Strukturen sofort auflösen und den Zusammenhalt fördern. Bürgerbeteiligung und Leitbildweiterentwicklung. Digitalisierung zum Nutzen aller Bürger. Wir arbeiten zusammen, wir wohnen zusammen und wir feiern zusammen in unserer wunderbaren Stadt.