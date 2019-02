17. Februar 2019, 21:53 Uhr Fast zwei Promille im Blut Betrunkenes Pärchen löst Polizeieinsatz aus

Dass der Tag so enden würde, hatten die vier Mitarbeiter einer Leiharbeitsfirma wohl nicht erwartet. Die zwei befreundeten Paare im Alter von 20 bis 26 Jahren, die in Penzberg in einer Ferienwohnung einquartiert waren, tranken am Donnerstagnachmittag gemeinsam hochprozentigen Alkohol - und davon nicht zu wenig. Gegen 19.30 Uhr erlitt ein 26-jähriger Mann des Quartetts einen Schwächeanfall, weshalb seine 20 Jahre alte Freundin zu weinen anfing und laut um Hilfe rief. Ihre Schreie hörten wiederum Anwohner in der Penzberger Blombergstraße. Sie verständigten die Polizei. Diese rückte aufgrund der unklaren Lage gleich mit drei Streifenwagen an. An Ort und Stelle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige wegen eines medizinischen Problems und aufgrund des umfangreichen Alkoholkonsums - alle Personen hatten knapp zwei Promille - einen Schwächeanfall erlitten hatte. Als der Rettungsdienst eintraf, begann sein Freundin zu hyperventilieren, sodass auch sie medizinisch versorgt werden musste. Weil der mittlerweile völlig desorientierte 26-Jährige in die Behandlung seiner Freundin eingreifen wollte, musste er laut Polizei fixiert werden. Die beiden wurden ins Krankenhaus gebracht.