25. Februar 2019, 22:06 Uhr Faschingssonntag Fröhliche Singstunde

Gemeinsames Singen ist am Sonntag, 3. März, im Gemeindesaal der Heilandskirche (Zechstraße 40) in Ebenhausen angesagt. "Mitten in der Faschingszeit wollen wir unter der Leitung von Petra Ulrich frisch-fröhliche Volkslieder schmettern", schreibt Maike Bestehorn, Vorsitzende des Förderkreises für Kirchenmusik Isartal, in ihrer Einladung. Die Singstunde steht unter dem Motto "Freude und Spaß" und beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Anschließend lädt der Förderkreis zu einem kleinen Umtrunk ein.