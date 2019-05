27. Mai 2019, 21:52 Uhr Familientipp Bei den Krumpflingen

Lesung für Kinder ab fünf Jahren

Krumpflinge sind kleine, pelzige Wesen, die unter Menschenhäusern leben und dort aus Trödel ihre Burgen bauen. Annette Roeder, Autorin der "Krumpflinge", liest am Samstag, 1. Juni, aus dem Band "Egon feiert Geburtstag" und zwar für Kinder ab fünf Jahren. Im Anschluss dürfen die Kinder Krumpflinge basteln und mitnehmen. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Buchhandlung Ulbrich, Karl-Lederer-Platz 3, Geretsried. Der Eintritt kostet 5 Euro, eine Anmeldung ist nötig unter Telefon 08171/63000 oder per E-Mail an buecher-ulbrich@t-online.de