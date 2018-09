4. September 2018, 22:03 Uhr Familien-Survival Überleben in der Wildnis

Anlässlich des "Natursommer im Loisachtal" findet ein Familien-Survival für Eltern und Kinder ab fünf Jahren statt. Die Teilnehmenden erfahren Wissen und Techniken zum Überleben in der Wildnis. Wie man sich von der Natur ernähren, im Gelände orientieren oder ein Lager bauen kann. Treffpunkt ist am Donnerstag, 6. September, um 9.30 Uhr an der ZUK-Rezeption. Voranmeldung in der Gästeinformation Benediktbeuern erforderlich, Telefon 08857/248. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder.