23. Juni 2019, 22:24 Uhr Fahrerin gerettet Auto stürzt in Uferdamm

Aus Unachtsamkeit ist eine Autofahrerin am Freitagnachmittag in Eurasburg von der Straße abgekommen und die Böschung zum Isar-Loisachkanal hinabgerutscht. Laut Polizei blieb das Auto im Bereich Filz schräg am Damm stehen und drohte, in den Kanal zu stürzen. Aufmerksame Anwohner konnten die 47-jährige Eurasburgerin schließlich unversehrt aus dem Auto befreien. Das Fahrzeug konnte von der Feuerwehr gesichert und dann vom Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde niemand.