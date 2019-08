4. August 2019, 21:35 Uhr Fahndungserfolg in Bad Tölz Polizei nimmt mögliche Casino-Räuber fest

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Überfall auf das Spielcasino in Lenggries Mitte Juli hat die Polizei am Freitag drei Tatverdächtige festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd bestätigt, hat die Kriminalpolizei bei einem Zugriff im Morgengrauen am Freitag in der Nähe des Amortplatzes in Bad Tölz die drei mutmaßlichen Casino-Räuber verhaftet. Die Staatsanwaltschaft in München will am Montag darüber befinden, ob die Männer weiter in Untersuchungshaft bleiben müssen.

In den frühen Morgenstunden des 14. Juli hatten vier bewaffnete Männer das Spielcasino in der Lerchkogelstraße in Lenggries überfallen. Mit vorgehaltenem Messer hatten die Männer Geld gefordert und waren mit ihrer geringen Beute anschließend zu Fuß geflüchtet.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach einem offenbar wichtigen Zeugen der Tat gesucht. Da sah es noch so aus, als hätten die Beamten keine heiße Spur. Nun macht es den Anschein, als könnte der Fall zeitnah geklärt werden.